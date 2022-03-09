Uşak ve Kütahya'da okullar yarın yani 10 Mart Perşembe günü tatil mi? Yarın Uşak ve tatil ve Kütahya'da kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, kar yağışının etkili olacağı birçok il gibi yarın Kütahya ve Uşak'ta okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı...