Uşak Valisi Kocabıyık'tan "sosyal mesafe" açıklaması

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her gün yeni tedbirler aldıklarını, alanda çalışan herkes ile yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirtti.
Tek amaçlarının toplumun sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek olduğunu dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola. İlimiz genelinde her bölgede vatandaşlarımızın Kovid-19 salgınından en az düzeyde etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. "ifadesini kullandı.
Funda Kocabıyık, ülkenin her bir vatandaşının, gencinin yaşlısının çok değerli olduğunu, tedbirsizlikten dolayı hiç kimseyi kaybetmek istemediklerini belirterek, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini aktardı.
Vali Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:
"Bizler toplum sağlığını korumak için görevimizin başındayız ve milletimize hizmet ediyoruz. Sadece kuralları koyma aşamasında değil, denetleme aşamasında da sahada yer almalıyız ve alıyoruz da. Salgının engellenebilmesi ve alınan tedbirlerimizin uygulanabilirliğini görmek için dün ilimizin en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Unutmayalım ki sosyal mesafe salgından zarar görmemizi engelleyen en önemli tedbirlerden. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil ancak tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde bu amansız salgınla var gücüyle mücadele ediyor. Bu bizim görevimiz, milletimize olan borcumuz. Her şeyi insanlarımız için yapıyoruz. Toplum sağlığı için tüm birimlerimizce beraber emek veriyoruz. Lütfen siz de kendiniz için aileniz için evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evde kalmaya lütfen devam edelim."
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