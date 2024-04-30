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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta zehirlenme şüphesi: 19 işçi hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta fabrikada zehirlenme şüphesi: 19 işçi hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta fabrikada çalışan 19 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD tarafından yapılan incelemede, iplik fabrikasında kullanılan bazı malzemelerin kimyasal zehirlenmeye yol açabileceği değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 02:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 02:26
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        Uşak'ta zehirlenme şüphesi: 19 işçi hastaneye kaldırıldı
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        Uşak'ta bir iplik fabrikasında çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Sarayaltı Mahallesi'nde iplik üreten fabrikada çalışan işçilerden bazıları halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Fabrikada çalışan 33 işçiden 19'u hastanede tedavi altına alındı.

        AA'nın haberine göre, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        FABRİKADA İNCELEME

        Öte yandan AFAD ekipleri olayın meydana geldiği fabrikada çalışma başlattı. İncelemelerde, fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kaynaklı kimyasal bir zehirlenme olabileceği belirlendi.

        Uşak Valisi Turan Ergün, yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını söyledi.

        Fabrikanın çalışmasını durdurduğunu, son yapılan ölçümde herhangi bir gaz yüksekliğine rastlanmadığını belirten Ergün, AFAD ekiplerince ölçümlerin sabaha kadar devam edeceğini dile getirdi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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