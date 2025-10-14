Habertürk
        Uşak'ta yolcu otobüsünde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Yolcu otobüsünden 55 ruhsatsız tabanca çıktı

        Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:03
        Yolcu otobüsünden 55 ruhsatsız tabanca çıktı
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: AA

