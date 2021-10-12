İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilin bagaj kısmında kutuların içerisinde, uyuşturucu etkisi de olan yeşil reçeteye tabi 2 bin 789 hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.