Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi
Uşak'ta bir kamyonda tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, kolilerin içinde tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.