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        Haberler Gündem Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir kamyonda tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 25.10.2023 - 19:59
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        Uşak'ta 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kamyonda yapılan aramada, kolilerin içinde tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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