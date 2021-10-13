Uşak'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

AA

Eşme-Kula kara yolu Kemer Yolu Kavşağı yakınlarında, M.Ç. yönetimindeki 64 EC 353 plakalı otomobil, V.S. (36) idaresindeki 64 AC 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle V.S. yönetimindeki otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürülürken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.Ç. ile otomobildeki E.D, H.Ö. ve E.B. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan E.D. (21) buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.