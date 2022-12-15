İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri TIR sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

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