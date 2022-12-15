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Uşak'ta TIR, işçileri taşıyan midibüse çarptı: 1'i ağır 20 yaralı

Uşak'ta kırmızı ışık ihlali yapan TIR, işçileri taşıyan midibüse çaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı

Giriş: 15.12.2022 - 05:42 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta TIR, işçileri taşıyan midibüse çarptı: 1'i ağır 20 yaralı
AA

Uşak'ta kırmızı ışıkta geçen TIR, işçileri taşıyan midibüse çarptı, 20 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir yönüne seyreden R.B'nin kullandığı TIR, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, organize sanayi bölgesinden çıkış yapan E.O. idaresindeki işçileri taşıyan midibüse çarptı.

20 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri TIR sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

KAZA KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Midibüsün organize sanayi bölgesindeki çeşitli fabrikalarda çalışan 25 işçiyi kent merkezine götürdüğü belirtildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen TIR'ın midibüse çarpması ve midibüsün savrularak durması yer alıyor.

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