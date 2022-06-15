TIR'ın çarptığı genç, kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesi Ankara-İzmir kara yolu Corum köyü yakınlarında B.M'nin (58) kullandığı 31 AGF 614 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Akçam'a (17) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akçam, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; Akçam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan gözaltına alınan TIR sürücüsü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.