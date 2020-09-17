Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Muhammet Melih Çelik (19) yönetimindeki 64 ABJ 689 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda önce orta refüje, ardından trafik uyarı levhalarına ve aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan D.C.K. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, elektrik şirketi yetkililerinin ve ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından tekrar açıldı.