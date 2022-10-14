İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ekim'de 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.