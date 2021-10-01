Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcuya sahte altın bileklik satıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal bilgisine ulaşan polis, zanlıların Sivaslı ilçesine gittiğini belirledi. Takibe alınan 4 şüpheli, Sivaslı ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmak istediği sırada suçüstü yakalandı.

İncelemede, şüphelilerin Uşak'ta 5 kuyumcuyu benzer yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.