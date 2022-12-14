AA

Uşak'ta hemzemin geçitte yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.