Uşak'ta ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önleri gibi yerlerde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Pazar yerlerinin denetimiyle ilgili yeni kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pazar yerlerinin denetimlerinin artırılmasına, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek metrekareye göre uygun şekilde vatandaşların içeriye alınmasına, satıcıların ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına ayrıca satıcıların ve çalışanların HES kodu uygulamasıyla kontrollerinin zabıtalarca yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Açıklamada, ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verildiği bildirildi.
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