DHA

Dün öğle saatlerinde Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy ve Kuşdemir köylerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangınlar kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi.

İtfaiye ekipleri karadan yangınlara müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.