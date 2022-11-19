Uşak'ta mobilya atölyesinde korkutan yangın

AA

Uşak'ta iki katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde H.T'ye ait mobilya atölyesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.