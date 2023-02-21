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Uşak'ta mağazanın deposunda çıkan yangında 1 kişi öldü

Uşak'ta mağazanın bodrum katındaki depoda çıkan yangında 1 kişi öldü, dumandan etkilenen 3 itfaiye çalışanı hastaneye kaldırıldı

Giriş: 21.02.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta mağazanın deposunda çıkan yangında 1 kişi öldü
Mağazanın deposundaki yangında 1 kişi öldü
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AA

Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki mağazanın bodrum katında yer alan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanla kaplanan bodrum katına oksijen tüpü takarak giren ekipler yangını söndürdü, içeride bulunan iş yeri sahibinin oğlu Fuat Koyuncu'yu (23) tahliye etti.

Dumandan etkilenen Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan Uşak Belediyesi İtfaiye Amiri Ramazan Duran ile itfaiye erleri Muammer Şen ve Ahmet Çelik'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum katında biriken dumanın tahliyesi için büyük fanlar ve borulardan oluşan sistem kurularak çalıştırıldı.

Polis ekibi, anonslarla iş yerinin bulunduğu apartmanda yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı binayı boşaltmasını istedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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