Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Aybey Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Pektaş (66),park halindeki 45 SB 7550 otomobilini, lastiğini değiştirmek için krikoyla kaldırdı.

Lastik değiştirmek için otomobilin altına uzanan Pektaş, bu sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pektaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Pektaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.