Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimleri

AA

Kovid-19 ile mücadelede denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kocabıyık, şöyle konuştu:"Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar kısaca tüm yaşam alanlarında polis, jandarma, zabıta başta olmak üzere tüm ilgili müdürlüklerimizin ekipleri Kovid-19 denetimi yapıyor. Tedbirler hemşehrilerimizin sağlığı için bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Ümit ediyorum ki, Uşak olarak süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız. Bir kez daha duyarlılıklarından dolayı esnaflarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."