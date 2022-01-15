Kolunu makineye kaptıran işçi öldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Süleyman Baş (45) pamuk açma makinesinin kapağını açıp içindeki malzemeyi kontrol etmek istediği sırada kolunu makineye kaptırdı.

AA'nın haberine göre; kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.