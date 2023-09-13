Uşak'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan ilerleyen A.I. (54) yönetimindeki kamyonet, Ketem Kavşağı'nda Burak Alsay (28) kontrolündeki motosikletle çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletteki İlyas Çakın (27) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Fotoğraf: İHA

Kazada ağır yaralanan Alsay, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Burak Alsay ve İlyas Çakın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü A.I. da polis ekiplerince gözaltına alındı.