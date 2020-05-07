DHA

Uşak'ın İlyaslı köyünde oturan hamile olan Meryem Sever, iddiaya göre sağlık kontrolü için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada kontrolleri yapılan Sever'e koronavirüs teşhisi konuldu. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Sever'in 33 haftalık hamileyken sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi.

Anne Meryem Sever, doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybederken, bebeğin ise kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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