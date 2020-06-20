Uşak'ta ev yıkımı sırasında patlamamış eski el bombası bulundu

AA

Balabancı köyünde kullanılmayan eski bir müstakil ev, arsa sahipleri tarafından yıktırılmak istendi. Yıkım sırasında evin çatı kısmında patlamamış el bombası tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

"İngiliz üretimi" olduğu değerlendirilen ve pastan dolayı herhangi bir rakam ya da harf bulunmayan el bombası, incelemelerin ardından boş bir alanda patlatılarak imha edildi.