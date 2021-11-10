Ev arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, polise teslim oldu

Kalfa Mahallesi'nde G.K. (26), çalıştığı hayvan çiftliğindeki müstakil evde birlikte kaldığı U.O. (24) tarafından henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan G.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

U.O. ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Öte yandan, G.K. ile çiftlik sahibinin akrabası U.O'nun yaklaşık 2 aydır aynı evde yaşadığı, önceki günlerde aralarında kavga çıktığı öğrenildi.