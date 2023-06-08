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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Giriş: 08.06.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
AA

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 524 sentetik ecza, 445 ekstazi hap, 897 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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