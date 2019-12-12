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Alınan bilgiye göre, İ.U.Y.'nun sürdüğü 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında otobüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan 30 yaşındaki Zafer Karakaya ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

0,60 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.