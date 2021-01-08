Uşak'ta cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki teknik servise getirilen cep telefonu, tamir için bırakıldığı masanın üzerinde patladı.

Çevredekilerin korku yaşadığı patlama sonucu çevredeki bazı eşya alev aldı.

İş yeri sahibi Ahmet Ünal, gazetecilere batarya arızası tespit ettikleri telefonun patladığını belirterek, "Tamir etmek için masaya bıraktığımız telefon aniden patladı ve rafta bulunan aksesuarlara sıçradı. Panik olmamıza rağmen yangını büyümeden söndürdük." dedi.

Cep telefonu kullanıcılarına uyarıda bulunan Ünal, telefonların gereğinden fazla şarjda bırakılmaması, cihazın bataryasında şişme fark edilmesi durumunda teknik servise başvurulması gerektiğini söyledi.