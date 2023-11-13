Uşak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Uşak'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ş. (16), S.S. (15) ve M.Y.Ş. (13) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.C.Ş. ve M.Y.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.S. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.