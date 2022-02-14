Uşak'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan anne U.A (60) ile 42 yaşındaki oğul B.A, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlunun, sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Hastane yetkilileri, anne ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.