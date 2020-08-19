Uşak'ta 65 yaş ve üstündekilere düğünlere katılma kısıtlaması getirildi

AA

Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Kovid-19 salgınına yönelik 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit, asker uğurlama gibi etkinliklerle ilgili ilave kararlar alındığını belirtti.

Vali Kocabıyık, yaptıkları son değerlendirmeler sonucu, il genelinde 65 yaş ve üstündekilerin (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) bu tür vatandaşın yoğun bulunduğu etkinliklere katılımının yasaklanmasına karar verildiğini kaydetti.

Düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklerin en geç 23.00'te bitirilmesi ve 2 saatle sınırlandırılmasına karar verdiklerini bildiren Kocabıyık, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması, etkinliklerin konvoy oluşturmak suretiyle yapılmaması kararı alındığını ifade etti.

Tüm hemşehrilerin alınan kararlara uymasını rica eden Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Alınan kararlarla ilgili görev alanı dahilinde olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetimler yapılacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."