Uşak'ta 4 çocuk polis tarafından ormanda bulundu

Uşak’ta aileleriyle birlikte oturan 14 yaşındaki kız kardeşler Ayşe ve Hava Coşkun, Ahmet Yumuk (15) ile Yusuf Çolak (15),piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden ayrıldı. Bir süre sonra çocuklarından haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu.

Çocukların Uşak’tan Kütahya’nın Pazarlar ilçesine gittiği tespit edilirken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Simav ilçesine geçtiği tespit edildi. Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 4 çocuk Akbaldir stadı yukarısında bulunan ormanlık alanda yanlarında getirdikleri çadır içerisinde bulundu.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen çocuklar geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Coşkun, "Eşime 'hayvan barınağına gideceğiz, orada piknik yapacağız' demişler, diğer aliler de gelmişler oralarda aramışlar hiçbir yerde bulamamışlar. Aldığımız haberlere göre dün akşam saatlerinde yolda çocukları gören bir adam durmuş nerelisiniz diye sormuş, onlar da biz Kütahya Pazarlarlıyız demişler, o da ben de oralıyım demiş onları Pazarlar'a kadar götürmüş. Bir an evvel çocuklarımızın bulunması işitiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki gelsinler. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" demişti.

'TELEFONU EVDE KALMIŞ'

Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. 'Hayvan barınağına gidip geleceğiz' dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.

Çocuklardan Ahmet Yumuk´un annesi Atiye Tanrıöver ise oğlunun aşçı yardımcısı olarak bir ay önce işe başladığını, dün sabah işe gitmek için saat 06.30 evden çıktığını, iş çıkışı ise eve gelmediğini söyledi. Tanrıöver, çocukların Pazarlar´da görüldüğü yönünde kendisine bilgi geldiğini belirtti.

Aileler, çocuklarını bulmak için Pazarlar'a doğru yola çıktı.