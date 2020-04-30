İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kararın Kurulun son değerlendirmesi sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantinanın kaldırılması kararının bu gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi. Karantinaları kaldırılan köylerdeki denetimlerin de devam edeceği belirtildi.

İlyaslı köyü 12 Nisan'dan, Mesudiye köyü ise 15 Nisan'dan bu yana İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinada bulunuyordu.