Uşak'ta 2 kardeş arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Kızılhisar köyünde yaşayan M.Y. (17) ile ağabeyi B.Y (36),arasında evde oldukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin ağabeyi B.Y.'yi bıçakladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.