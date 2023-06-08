Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

Farklı acentelerle ve şirketlerle irtibat halindeyiz. Onlar da buraya geleceklerini bize ifade ediyorlar."

İlçenin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını kaydeden Koçlu, "İlçemiz gerçek anlamda ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Biz de uzun zamandır ilçemize değer katma adına farklı projelere imza atıyoruz. Turizmi geliştirme adına birçok projemiz devam ediyor. Yerli turist buraya geliyor ama yabancıları da burada ağırlamak, farklı bir hava oluşturmak adına bence çok önemli, çok değer katacaktır. Çok ciddi de bir ivme bekliyoruz zamanla ama biraz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.