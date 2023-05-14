Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Uşak Genel Seçim Sonuçları 2023: Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Uşak seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandığa gidiyor. Ülke genelinde kullanılan oy sonrası yurt dışı oyları da eklenecek ve Uşak seçim sonuçları açıklanacak. İşte, Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye genelinde seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs itibarıyla vatandaşlar oylarını kullanmaya başlıyor. Bu kapsamda genel seçimlere dair araştırmalar başladı. Vatandaşlar, hangi partinin hangi ilde ne durumda olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde gittiğini merak ediyor. İşte, 2023 Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgiler...

  • UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Uşak Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Uşak Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    UŞAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    UŞAK'TA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE UŞAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Uşak Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 UŞAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 UŞAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.