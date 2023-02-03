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Uşak polisinden sokak hayvanları için seferberlik

Sokak hayvanlarına yapılan eziyet haberleri gündemde yer alırken, Uşak’ta görenlerin içini ısıtan görüntüler yaşandı. Uşak polisi, havaların soğumasının ardından sokaktaki köpek ve kedileri unutmadı

Giriş: 03.02.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak polisi soğukta kalan sokak hayvanlarını unutmadı! -Güncel haberler
Uşak polisinden sokak hayvanları için seferberlik
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İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere acımayıp tekme atan Aytuğ Koyuncu’nun görüntüleri günlerce konuşuldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, önce serbest kalan ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklanan Koyuncu olayının sıcaklığı devam ederken, Uşak’tan yürekleri ısıtan sıcak görüntüler geldi.

KEDİ VE KÖPEKLERE YARDIM

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği, Yunus Timler, resmi ekipler ve bekçi ekipleri, yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle besleyerek mama verdi. Ayrıca soğuktan korumak için üstlerini de "polis" yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi.

UYGULAMA 3 YILDIR YAPILIYOR

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in talimatı üzerine yapılan bu çalışma, vatandaşlar tarafından takdir edildi. Uygulama 3 yıldır yapılıyor. Her kış kimsesiz vatandaşları karakolda misafir eden emniyet birimi, sokak hayvanlarına da bu yöntemle sahip çıkıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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