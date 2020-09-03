Uşak il merkezine bağlı Ciğerdede köyü, ormanlık alanında yangın çıktı. Yangının büyüdüğü ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Uşak merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ciğerdede köyünde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildiği belirtildi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yangın bölgesine geldiği açıklamada bulunacağı belirtildi.