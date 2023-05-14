Uşak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Uşak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Uşak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Uşak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Uşak Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.30 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.6 oldu. Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 110.084 oyla yüzde 47.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 103.458 oyla yüzde 44.87 - Sinan Oğan: 15.032 oyla yüzde 6.52 - Muharrem İnce: 1.995 oyla yüzde 0.87 aldı. Uşak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 110.084 oyla yüzde 47.74Kemal Kılıçdaroğlu: 103.458 oyla yüzde 44.87Sinan Oğan: 15.032 oyla yüzde 6.52Muharrem İnce: 1.995 oyla yüzde 0.87

Uşak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 86.9 oranında açıldı. 2023 Uşak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 100.794 oyla yüzde 47.39 - Cumhur İttifakı: 100.128 oyla yüzde 47.08 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.910 oyla yüzde 1.37 - Ata İttifakı: 2.764 oyla yüzde 1.3 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 362 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:53 itibarıyla 2023 Uşak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 100.794 oyla yüzde 47.39Cumhur İttifakı: 100.128 oyla yüzde 47.08Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.910 oyla yüzde 1.37Ata İttifakı: 2.764 oyla yüzde 1.3Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 362 oyla yüzde 0.16AK Parti: 76.878 oyla yüzde 36.15CHP: 61.312 oyla yüzde 28.83İYİ Parti: 39.482 oyla yüzde 18.56MHP: 20.126 oyla yüzde 9.46YEŞİL SOL: 2.361 oyla yüzde 1.11ZP: 2.212 oyla yüzde 1.04YENİDEN REFAH: 2.095 oyla yüzde 0.99MEMLEKET: 1.421 oyla yüzde 0.67BBP: 1.029 oyla yüzde 0.48AP: 552 oyla yüzde 0.26TİP: 549 oyla yüzde 0.26ANAP: 321 oyla yüzde 0.15GENÇ: 314 oyla yüzde 0.15MP: 231 oyla yüzde 0.11HAKPAR: 216 oyla yüzde 0.10AB: 185 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 176 oyla yüzde 0.08HKP: 139 oyla yüzde 0.07TKP: 138 oyla yüzde 0.06TKH: 48 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00