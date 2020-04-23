Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz'dan Kovid-19 açıklaması:

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Uşak Adliyesi, Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ile denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Kovid-19'un 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edildiğini hatırlatan Korkmaz, Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığının Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.
Personelle hükümlü ve tutuklulara hijyen malzemesi ve koruyucu ekipmanın hızlı şekilde temin edildiğini ve kullanımlarına sunulduğunu, taşıtların ve binaların düzenli şekilde dezenfekte edildiğini, ortak alanlara dezenfektanların konulduğunu anlatan Başsavcı Korkmaz, şunları kaydetti:
"Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara yeteri kadar temizlik malzemesi düzenli olarak verilmektedir. Tüm personelimiz ve ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutuklular, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi konusunda binalara asılan ve dağıtılan broşür, vesaire yollarla bilgilendirilmiştir. Binalarımıza girişte ateş ölçüm dahil tüm önlemler alınmış olup girişler güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Kurumlarımızda görevli tüm personelimizin temasın hastalığın yayılmasını sağlayan ana sebep olduğunu içselleştirilmesi sağlanmıştır. Burada saydığımız önlemlerin yanında sayamadığımız daha pek çok önlemle yeni tip koronavirüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir."
Başsavcı Korkmaz, adalet hizmetinin de kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
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