Uşak'ta corona virüsü var mı? Soruları Uşak'ta yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün Taylan'dan tatile dönen 40-45 yaşlarında bir erkek vatandaşın rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'corona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın kontrolleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Konuyla ilgili henüz Uşak Valiliği'nden açıklama gelmedi



UŞAK'TA CORONA VİRÜSÜ ALARMI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı.

Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.