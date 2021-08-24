Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketinde davul zurnalarla karşılandı

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Ümitler kumitede 70 kiloda final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Ricardo Franken'i yenerek altın madalyanın sahibi olan Süleyman Aydemir için 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda karşılama töreni düzenlendi.Antrenörleriyle birlikte konvoyla kente gelen Aydemir, burada çok sayıda kişi tarafından davul zurna eşliğinde tezahüratlarla ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Burada konuşma yapan Aydemir, "Maçlarımı izleyerek bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle buralara kadar geldim. Maç sırasında sizin destekleriniz aklıma geldi ve o şekilde gaza geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör, çok güzel maçlar geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.Süleyman Aydemir'in şampiyon olacağından emin olduklarını dile getiren Güngör, "Performansından çok memnunduk. Bize bunu yıllardır kanıtladı. Bu sadece bu sene olmuş bir şey değil. 8 yılın emeği var. 8 yıl boyunca hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Hastalansa da sakatlansa da tüm antrenmanlarına katıldı. Hiçbir şekilde aksaklık yapmadı. Biz ne dediysek arkamızdan geldi. Avrupa Şampiyonası'nda, yani böyle bir podyumda ilk defa yarıştı ve burayı da şampiyon olarak bitirdi. Çok mutluyuz. Bütün maçlarında çok üstündü. Milli takımda ümit erkek kategorisinde tek derece yapan sporcu Süleyman'dı. Arkasında oturmak, orada onu izlemek gurur vericiydi." diye konuştu.

Antrenör Halit Dinçer Güngör ise şunları kaydetti:

"Bizim aynı toprakları paylaştığımız bir ilden Avrupa Şampiyonu çıktı. Demek ki bir şeyler imkansız değilmiş. İsteyince, çalışana Allah veriyormuş. Bambaşka bir duygu. Ben bunu Süleyman'da ilk defa yaşadım. İnanın hepinizde aynı mutluluğu, aynı sevinci yaşayacağız. İnşallah Allah hepinize nasip eder."Konuşmaların ardından Aydemir, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı.Bu arada antrenörleri Halit Dinçer Güngör ve Özlem Güngör tarafından sporcuya motosiklet hediye edildi.