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“Okul için değil yaşam için öğrenmeli” anlayışıyla Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan ve bu sene eğitim hayatında 25’inci yılını dolduran İstanbul Bilgi Üniversitesi, U.S. News & World Report’un 2022 yılı En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda Boğaziçi ve ODTÜ’nün ardından Türkiye’nin en iyi üçüncü üniversitesi seçildi. Vakıf üniversiteleri arasında ise en iyi üniversite olarak derecelendirildi.

DÜNYA GENELİNDE İLK 500'E GİRDİ

En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda 90’ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Bilgi, Asya’dan sıralamaya katılan üniversiteler arasında 92’nci; dünya genelinde ise ilk 500’e girerek 495’inci sırada yer aldı. Bilgi, alan sıralamasında fizik disiplininde öne çıkarak bu alanda dünyanın en iyi 362’nci üniversitesi oldu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTE

U.S. News & World Report’un En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması tüm dünyadan üniversitelerin akademik performansı ile saygınlığını ölçüyor. Sıralamada üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların küresel ve bölgesel saygınlığı, atıf yapılma oranı, yayınlar, konferanslar ve uluslararası işbirlikleri gibi 13 kriter dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. Bilgi, yapılan değerlendirmeler sonucunda uluslararası işbirliği alanında Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçilirken dünyada ise 37’nci oldu.