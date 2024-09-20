"Ürünlerin çürütüldüğü" iddialarına yanıt

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Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), alımla görevlendirildiği ürünleri, kapalı ve lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depoladığı belirtilerek, "Açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"KAMUOYUNU YANILTICI BİR TAKIM İDDİALAR"

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ofis'in, depolama yöntemlerinden biri olan açık yığınlarda ürün stoklama uygulamasıyla ilgili olarak son dönemlerde "Alınan buğday ve arpa ürünlerinin naylon serilerek toprağın üzerine gömüldüğü, adeta tarım mezarlarının açtırıldığı ve gömülen bu ürünlerin yarısının çürümüş, nemli ve mantarlı, yani kullanılamaz vaziyette olduğu"na ilişkin kamuoyunu yanıltıcı bir takım iddiaların dile getirildiği kaydedildi.

REKLAM "UZMAN PERSONEL TARAFINDAN UYGUN GÖRÜNLEN NOKTALARA YIĞINLAR YAPILMAKTA" Söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, "TMO, alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı ve lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depolamaktadır. Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi TMO'nun köklerinde yer alan, konuyla ilgili mevzuatı, izahnamesi bulunan bir yöntemdir. Zemin hazırlığının yapılmasına müteakip hem ürün altına hem de ürün üzerine polietilen serildiği, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atıldığı geleneksel ürün stoklama yöntemidir. TMO bu yöntemi, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Açık yığın yeri seçiminde birçok kriter, uzman personel tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen noktalara yığınlar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"15 GÜNDE BİR RUTİN STOK KONTROLÜ YAPILIYOR" Açıklamada, aугıса TMO'nun, stoklarının nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir kayba uğramaması için 15 günde bir rutin stok kontrolü yaparak her türlü tedbiri aldığı bildirildi TMO'nun 13,1 milyon tonla tarihinin en yüksek alımını yaptığı 2023'te kapalı depoların yetersiz olmasından dolayı yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Bandırma'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Merinos) arazisindeki bahse konu açık yığın alım sahasına da ürün alındığına dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"18 Temmuz 2023'te başlayan alımlar, 31 Ağustos 2023'te 40 ayrı yığında toplam 30 bin 49 ton buğday ve arpa ürünü alınarak tamamlanmıştır. Alımı yapılan ürünlerin tamamı, mevzuatımıza uygun olarak hazırlanan açık yığınlarda stoklanmıştır. Söz konusu stoklar 8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlanmıştır. 30 Ağustos 2024'te tasfiye süreci tamamlamış olup bugün ki tarih itibariyle bahse konu sahada herhangi bir stok kalmamıştır. Tasfiye aşamasında stokta yapılan analizlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun görülmemiştir. Bahse konu stokların tasfiyesi sonucunda binde 9 noksanlık ve binde 5 kıymet kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan toplam noksanlık ve kıymet kaybı miktarı, uzun yıllar verilen fire oranları dikkate alındığında normal sınırlar içindedir."

REKLAM "İDDİALAR, MAKSATLI, KASITLI VE ALGI OLUŞTURMA AMAÇLI" Açıklamada, yapılan tasfiyenin tamamlanmasını müteakip sahanın tümüyle temizlenerek teslim alındığı şekliyle iade edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Halihazır da tasfiyesi tamamlanmış olan açık yığın sahasında yüklemeler esnasında etrafa savrulan ve açık yığınların kenarlarında oluşan küçük miktarlardaki kıymet kayıplarını göstererek asılsız iddialarda bulunmanın maksatlı, kasıtlı ve algı oluşturma amaçlı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kurumumuz, aldığı ürünleri farklı stoklama yöntemleriyle sağlıklı ve güvenli şekilde muhafaza etmeye ve hem üreticilere hem de tüketicilere hizmet etmeye devam edecektir."

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.