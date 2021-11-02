Markette kadınların maske kavgası!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

"MASKENİ TAK" UYARISI TARTIŞMA YARATTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

ÜRÜNLER HAVADA UÇUŞTU

İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.

Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.