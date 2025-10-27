Tarım Kredi Kooperatif Market Kataloğu: 5 Kasım'a kadar geçerli!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ay sonu ve yeni aya özel hazırladığı kataloğunu yayımladı. Market, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaptığı indirimlerle gündeme geldi. 5 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, Türkiye genelindeki Tarım Kredi satış noktalarında alışverişseverler ile buluşuyor. İşte güncel katalog...
Giriş: 27.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:57
- 1
Kasım ayının ilk günlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Marketleri kataloğu gündeme geldi. 5 Kasım’a kadar geçerli olacak kampanyada, mutfak ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ