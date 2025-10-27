Habertürk
        Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürünler listesi 5 Kasım'a kadar geçerli!

        Tarım Kredi Kooperatif Market Kataloğu: 5 Kasım'a kadar geçerli!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ay sonu ve yeni aya özel hazırladığı kataloğunu yayımladı. Market, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaptığı indirimlerle gündeme geldi. 5 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, Türkiye genelindeki Tarım Kredi satış noktalarında alışverişseverler ile buluşuyor. İşte güncel katalog...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:57
        • 1

          Kasım ayının ilk günlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Marketleri kataloğu gündeme geldi. 5 Kasım’a kadar geçerli olacak kampanyada, mutfak ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi...

