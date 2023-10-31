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        Haberler Yaşam Ürün ismi sanılan markalar! Birçok kişi onları yanlış biliyor

        Ürün ismi sanılan markalar! Birçok kişi onları yanlış biliyor

        Bazı markalar, ürünleriyle fazla özdeşebilir ve bu durum zamanla, alıcıların bile lügatına yansıyabilir. Bugün ürün ismi olarak bilinen birçok şey aslında markaların ismi ve bazıları sizi gerçekten çok şaşırtabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32
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        • 1

          UHU

          Uhu aslında bir Alman firmasının ismidir ancak Türkiye'de yapıştırıcı kelimesi yerine kullanılıyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BORCAM

          Borcam, cam kaseler için kullanılan genel bir tabir olsa da aslında Teknik Cam San. A.Ş'nin ısıya dayanıklı fırın kabı ve benzer ürünleri için kullandığı bir markadır.

        • 3

          ORALET

          Çeşitli meyve aromaları içeren ve suda eriyen bir içecek olan Oralet aslında Eczacıbaşı'nın bir markasıdır.

        • 4

          PİMAPEN

          Bu genelde penceler için kullanılsa da Pimapen aslında Pimaş şirketinin başka bir markasıdır.

        • 5

          VİLEDA

          Vileda; bez, sünger, eldiven gibi temizlik malzemeleri üreten bir şirket ancak biz paspas ve kovayı ifade ederken "Vileda" diyoruz.

        • 6

          TIPP-EX

          Tipp-Ex bir Alman markasının ismi ancak ülkemizde tüm yazı düzelticilerin genel adı olarak kullanılıyor.

        • 7

          SELPAK

          Selpak aslında Eczacıbaşı'nın kağıt mendil, havlu ve tuvalet kâğıdı markasıdır ancak halk arasında mendil yerine kullanılan kelime olmuştur.

        • 8

          JAKUZİ

          Jakuzi (Jacuzzi) aslında bir küvet tipi değil; bir marka ismidir. Akıllı sisteme sahip olan bu tarz küvetlere hidromasajlı küvet denir.

        • 9

          POST IT KAĞITLAR

          3M firmasının markası olan Post It, küçük yapışkanlı not kağıtları için kullanılıyor.

        • 10

          TEFLON

          Teflon aslında Dupont şirketinin yanmaz tava markasıdır ancak günümüzde yanmaz tava özelliği gibi algılanıyor.

        • 11

          JELİBON

          Jelibon aslında Kent firmasının bir markasıdır; ürünün asıl adı yumuşak jöle şekerlerdir.

        • 12

          CİF

          Cif, aslında Unilever şiretine ait bir marka ancak bizler bunu bir temizlik ürününü anlatmak için kullanıyoruz.

        • 13

          RIMMEL

          Aslında maskara olan ürünün adı Rimmel markasıyla karıştırılıyor; birçok kişi ürünü satın alırken 'rimel' ifadesini kullanıyor.

        • 14

          NESCAFE

          Nescafe, suda çözülebilen bir üründür ve Nestle'nin bir markasıdır ancak şu anda genel olarak tüm kahvelere Nescafe deniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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