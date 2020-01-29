29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulisi Şentürk, ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "AB mevzuatına uyumunun zorunlu olması nedeniyle ve bütün tarafların görüşleri alınarak bu düzenleme yapıldı. 7 yıldır devam eden bu çalışma tamamlanarak komisyonun gündemine gelmiş durumda." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Hulisi Şentürk, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.
Teklif üzerindeki çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirten Şentürk, "Ürün güvenliğiyle denetim yapılırken ekonominin rutin işini de aksatmamak lazım. Dolayısıyla ürün güvenliği ile denetimi arasındaki hassas dengenin korunması lazım." ifadesini kullandı.
Gümrük Birliği anlaşmasıyla Türkiye pazarıyla AB pazarının eşit olarak kabul edildiğini kaydeden Şentürk, "Kimin neyi ve nasıl denetleyeceğine ilişkin düzenleme AB mevzuatı göz önünde bulundurularak bu teklif hazırlandı. AB mevzuatının değişmesine bağlı olarak yeni bir revizyona ihtiyaç duyuldu. Düzenleme STK'ların görüşleri alınarak ve ilgili bakanlıklarca hazırlandı. AB mevzuatına uyumunun zorunlu olması nedeniyle ve bütün tarafların görüşleri alınarak bu düzenleme yapıldı. 7 yıldır devam eden bu çalışma tamamlanarak komisyonun gündemine gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
İmalatçı, İthalatçı, dağıtıcı ve yetkili temsilcinin yetki ve sorumluluklarının ayrıldığını belirten Şentürk, güvensiz ürün ile teknik mevzuata uygun olmayan bir ürünün ayrımının da bu düzenlemeyle yapıldığını vurguladı.
Ürünün izlenebilirliğinin de ele alındığını kaydeden Şentürk, tüm iletişim birimleri içinde ürünlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlandığını söyledi.
Şentürk, AB dışına ihraç edilen ürünlerle ilgili denetim şartının da düzenlemede yer aldığını da dile getirdi.
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