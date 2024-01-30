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        Haberler Sağlık Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi

        Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi

        Prof. Dr. İsmail Yılmaz, şişen ambalajlı ürünlerin sağlık açısından tehlikeli olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:36
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, paketlenmiş ürünlerin tüketilmeden önce dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

        Yılmaz, dünyada gıda erişiminin gittikçe zorlaştığını belirterek, "Elimizdeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gıda maddelerinin muhafazasını en uzun süreye çıkarabilmek gıda endüstrisinin en önemli görevlerinden birisi" dedi.

        Gıda endüstrisinde teknolojinin her geçen gün geliştiğini aktaran Yılmaz, tarımsal ürünlerin dayanıklılığını sağlamak maksadıyla en çok kullanılan yöntemlerden birisinin konserve yapım teknolojisi olduğunu ifade etti.

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        "HİJYEN BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM KURALLAR HARFİYEN UYGULANMALI"

        Yılmaz, konserve teknolojisinde ısıl işlemin son derece önemli olduğunu belirtti. Konserve teknolojisinde ısıl işlemin yeterli ve dengeli bir şekilde ürüne uygulanması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Ürün işlemlerden sonra en iyi şekilde muhafaza edilmeli. Üretimde başta hijyen olmak üzere tüm kurallar harfiyen uygulanmalı" diye konuştu.

        Özellikle ürün alırken ambalajlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şişen ambalajlı ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

        Yılmaz, "Ürün ambalajında şişme oluşumu varsa o tip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi lazım. Çünkü onun içerisinde mikroorganizmaların faaliyetinin hala devam ettiği anlamı çıkmaktadır. Bu ürünlerin tüketilmesi durumunda ölüme varan sonuçlarla karşılaşılabilir" ifadelerini kullandı.

        Yılmaz ayrıca açılan konserve ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve kısa süre içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtti.

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