Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Uruguay Milli Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi

Uruguay Milli Futbol Takımı, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Giriş: 16.05.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Uruguay Milli Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi
AA

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Marcelo Bielsa ile anlaşma sağlandı.

Uruguay Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takımın başına getirilen Arjantinli çalıştırıcı Bielsa ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran 67 yaşındaki teknik direktör, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olimpik Marsilya, Lille ve son olarak Leeds United'da görev almıştı.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Uruguay, Diego Alonso ile Aralık 2022'de yollarını ayırmıştı. Şubat ayında ise Marcelo Broli, geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rusya'dan Kiev'e İHA ve füze saldırıları
Rusya'dan Kiev'e İHA ve füze saldırıları
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü
Seyir halinde yangın çıktı! Otobüs küle döndü
Seyir halinde yangın çıktı! Otobüs küle döndü
Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak?
Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.