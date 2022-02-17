Uruguay Merkez Bankası (BCU), faiz oranını yılın ilk toplantısında olduğu gibi 75 baz puan artırdı. Politika faiz oranını yüzde 6.50'den yüzde 7.25'e yükseltti.

BCU böylece üst üste beşinci toplantısında faiz artırmış oldu. BCU'nun bir sonraki toplantısı 9 Nisan'da gerçekleştirilecek.